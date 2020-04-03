Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля

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Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса заявил о приостановке международных авиарейсов по вывозу российских граждан на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение вступит в силу с 00.00 часов субботы, 4 апреля.

В оперштабе уточнили, что данные меры продиктованы опасениями перед новой волной заболеваний новым типом коронавируса COVID-19, а также выполнены в целях защиты здоровья россиян.

«С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину», — заключили в оперштабе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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