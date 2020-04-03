Глава Мосгордумы назвал условие для введения спецпропусков в Москве

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что введение спецпропусков в столице возможно, если ситуация с распространением коронавируса будет усугубляться. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на данный момент нет необходимости введения ограничений или введения режима пропусков.

«На сегодняшний момент пока ситуация находится в том состоянии, что введение пропусков или введение ограничений передвижения на личном транспорте нет», — добавил Шапошников.

В Москве ввели режим самоизоляции 30 марта.

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