Глава Мосгордумы назвал условие для введения спецпропусков в Москве
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что введение спецпропусков в столице возможно, если ситуация с распространением коронавируса будет усугубляться. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, на данный момент нет необходимости введения ограничений или введения режима пропусков.
«На сегодняшний момент пока ситуация находится в том состоянии, что введение пропусков или введение ограничений передвижения на личном транспорте нет», — добавил Шапошников.
В Москве ввели режим самоизоляции 30 марта.
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