Мемориальную доску в память о жертвах теракта в метро установят в Петербурге

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На станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге появится мемориальная доска в память о погибших в результате теракта 3 апреля 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского метрополитена.

Мемориальную доску можно будет увидеть уже с утра, первые пассажиры метро 3 апреля смогут возложить цветы, отметил представитель метрополитена.

3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек.