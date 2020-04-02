В России впервые за 23 года обновлен список Красной книги
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В России принят новый список краснокнижных животных, сообщается на официальном портале правовой информации.
В Минприроды отметили, что данный список обновлен впервые за 23 года.
Министерством впервые занесены в Красную книгу 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих.
Среди млекопитающих, впервые попавших в список, плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие. В числе внесенных птиц чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник.