Москва и Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу
Власти Москвы и Московской области до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. О том же говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Так, граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции по 1 мая.
Продолжают быть закрыты торговые точки, кроме аптек, зоомагазинов, продуктовых, салонов связи и магазинов по продаже предметов первой необходимости.
Также до 1 мая будут закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные, кроме тех, что работают на вынос и с доставкой.
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