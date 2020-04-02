Москва и Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу

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Власти Москвы и Московской области до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. О том же говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Так, граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции по 1 мая.

Продолжают быть закрыты торговые точки, кроме аптек, зоомагазинов, продуктовых, салонов связи и магазинов по продаже предметов первой необходимости.

Также до 1 мая будут закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные, кроме тех, что работают на вынос и с доставкой.

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