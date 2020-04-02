Жительницу Сахалина оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о COVID-19

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Суд предъявил жительнице Сахалина штраф в размере 30 тысяч рублей за недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, жительница невельского села Горнозаводск 1991 года рождения 31 марта распространила в одном из мессенджеров аудиосообщение о том, что в городе Невельске якобы в тяжелом состоянии направлены в больницу двое граждан с подозрением на коронавирус.

При этом женщина утверждала, что получила данные сведения от знакомого из администрации города.

«Данная информация не соответствует действительности. На территории Невельского района не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом», — отмечается в пресс-релизе УМВД.

Автора сообщения установили в течение суток. Решение о штрафе вынес Невельский районный суд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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