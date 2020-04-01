Крым ограничил передвижение из-за коронавируса

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Крым запретил гражданам покидать дома с 3 по 6 апреля, за исключением похода к врачу и в магазин, выгула собаки и выноса мусора, следует из указа главы субъекта.

Отмечается, что ограничения действуют до 14 апреля для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

В Крыму коронавирусом заразились 16, в Севастополе — пять человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

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