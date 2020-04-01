Прокурор Москвы предостерег торговые сети от невыполнения требований Собянина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/246/10928246/RIAN_03013839.HR.ru-pic905-895x505-54933.jpg">

Глава московской прокуратуры Денис Попов предупредил 14 крупных торговых и аптечных сетей столицы о необходимости нанести специальную разметку в помещениях для дистанцирования посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

«Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — рассказали в прокуратуре.

По данным пресс-службы, руководители сетей понесут ответственность, если не обеспечат меры по защите жизни и здоровья людей на фоне распространения эпидемии коронавируса. Разметка предполагает разграничение посетителей друг от друга на дистанцию не менее 1,5 метров. Окружным прокурорам поручено следить за исполнением предписаний.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

— Утвержден второй пакет антикризисной поддержки бизнеса

— Роспотребнадзор предписал россиянам держать дистанцию друг от друга не менее метра