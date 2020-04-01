Прокурор Москвы предостерег торговые сети от невыполнения требований Собянина
Глава московской прокуратуры Денис Попов предупредил 14 крупных торговых и аптечных сетей столицы о необходимости нанести специальную разметку в помещениях для дистанцирования посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.
«Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — рассказали в прокуратуре.
По данным пресс-службы, руководители сетей понесут ответственность, если не обеспечат меры по защите жизни и здоровья людей на фоне распространения эпидемии коронавируса. Разметка предполагает разграничение посетителей друг от друга на дистанцию не менее 1,5 метров. Окружным прокурорам поручено следить за исполнением предписаний.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
— Утвержден второй пакет антикризисной поддержки бизнеса
— Роспотребнадзор предписал россиянам держать дистанцию друг от друга не менее метра