Заразившаяся коронавирусом 101-летняя жительница Нидерландов выздоровела
В Нидерландах 101-летняя жительница смогла победить коронавирус и выздороветь, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт больницы в Роттердаме.
Отмечается, что женщина поступила в больницу полторы недели назад с жалобами на затрудненное дыхание. Медики взяли у нее анализы и выявили коронавирус. После этого жительницу изолировали для лечения.
По словам одного из медиков, женщине удалось вылечиться, так как она сильная и соблюдала все рекомендации врачей.
«Она даже напомнила мне, что я должен соблюдать безопасную дистанцию. Мы все должны соблюдать эти правила», — добавил работник больницы.
Планируется, что женщина проведет некоторое время в доме престарелых под наблюдением специалистов прежде, чем сможет вернуться домой.
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