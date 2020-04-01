Заразившаяся коронавирусом 101-летняя жительница Нидерландов выздоровела

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В Нидерландах 101-летняя жительница смогла победить коронавирус и выздороветь, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт больницы в Роттердаме.

Отмечается, что женщина поступила в больницу полторы недели назад с жалобами на затрудненное дыхание. Медики взяли у нее анализы и выявили коронавирус. После этого жительницу изолировали для лечения.

По словам одного из медиков, женщине удалось вылечиться, так как она сильная и соблюдала все рекомендации врачей.

«Она даже напомнила мне, что я должен соблюдать безопасную дистанцию. Мы все должны соблюдать эти правила», — добавил работник больницы.

Планируется, что женщина проведет некоторое время в доме престарелых под наблюдением специалистов прежде, чем сможет вернуться домой.

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