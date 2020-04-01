Мишустин рассказал о правилах карантина в период пандемии

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Пребывающие на карантине из-за коронавирусной инфекции россияне будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, нахождение гражданина на карантине будет проверяться с помощью операторов связи. В том случае, если условия самоизоляции будут нарушены, информация об этом будет передана в соответствующие структуры, в том числе МВД.

Он напомнил, что согласно новым мерам по борьбе с инфекцией, возвращающиеся на родину россияне обязаны заполнять форму и предоставить информацию о себе, в том числе адрес фактического места проживания на время карантина.

Премьер также добавил, что в настоящее время на территории России тест на наличие коронавируса проводят 95 лабораторий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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