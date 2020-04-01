Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 115 человек

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115 человек. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что за минувшие сутки в столице поправились еще 45 человек, у которых ранее был обнаружен вирус COVID-19.

Все они уже выписались из больницы и находятся в хорошем состоянии.

«Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», — добавила Ракова.

Согласно последним данным, число зараженных коонавирусом в России — 2337 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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