Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 115 человек
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115 человек. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Она отметила, что за минувшие сутки в столице поправились еще 45 человек, у которых ранее был обнаружен вирус COVID-19.
Все они уже выписались из больницы и находятся в хорошем состоянии.
«Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», — добавила Ракова.
Согласно последним данным, число зараженных коонавирусом в России — 2337 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Власти Москвы объявили о создании приложения для контроля соблюдения карантина
— Оперштаб: лечащие больных коронавирусом медики регулярно сдают анализы