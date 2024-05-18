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Жена губернатора вспомнила, как стреляла по мужу из-за перголы для клематисов

Жена губернатора Ленобласти Дрозденко вспомнила, что стреляла по мужу

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Алексей Даничев/РИА Новости

Жена губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Ирина выпустила книгу, в которой рассказала о случае, когда она стреляла из автомата в сторону супруга. Об этом пишет портал 47news.ru.

Инцидент произошел на даче в Кингисеппском районе. Ирина Дрозденко выращивала там клематисы и попросила мужа сделать под них перголу (навес) из реек. Александр Дрозденко занялся этим вместе с другом, однако Ирине не понравился конечный результат.

Далее в книге описывается эпизод от лица друга.

«Смотрю, а Сашка пригнулся и бегом в заросли. И чего это он? Может, живот прихватило? Так дома ближе и удобнее. Не прошло и минуты, как из дома вышла Ира с предметом, напоминающим автомат Калашникова, передернула затвор и прицельно выстрелила по земле недалеко от шевелившихся кустов», — рассказал он.

Губернатор выбрался из кустов через полчаса, отметив, что жена должно быть уже остыла. Отмечается, что Ирина Дрозденко довела до ума перголу сама.

До этого глава Ленобласти назвал повышение качества жизни жителей региона главной задачей властей.

Ранее в Петербурге сообщили о стрельбе у торгового центра.

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