В Петербурге суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на €94 млн

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по запросу «Русхимальянса» наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на €94 млн. Об этом говорится в опубликованном заявлении суда.

Отмечается, что «Русхимальянс» требовал взыскать от немецкого регулятора выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.

«Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО «Коммерцбанк» (Евразия)», – говорится в сообщении.

По данным суда, под арест попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы.

«Русхимальянс» занимается реализацией в Ленинградской области проекта комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства выступила немецкая компания Linde, которая в 2022 году уведомила заказчика о приостановке работ из-за санкций ЕС. «Русхимальянс» сообщил подрядчику о расторжении контракта, после чего потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, для чего обратился в суд.

До этого стало известно, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на активы, счета и имущество немецкого Deutsche Bank по иску «Русхимальянса».

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank больше не может гарантировать доступ к российским акциям.