Ученые выяснили, что кишечные бактерии влияют на решения человека

Французские ученые из Парижского института мозга и Боннского университета выяснили, что изменения в микробиоте (сообществе микроорганизмов) кишечника могут повлиять на чувствительность к справедливости и от, как люди относятся друг к другу. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Кишечную микробиоту составляют бактерии, вирусы и грибки в пищеварительном тракте. Недавние изыскания выявили связь между ее составом и когнитивными функциями, уровнем стресса, тревоги и симптомов депрессии.

В новом исследовании команда набрала 101 человека. Половина из них в течение семи недель принимала добавки с полезными бактериями и питательными веществами для микробиоты (пробиотики и пребиотики). Вторая половина получала плацебо.

После этого участников разделили на пары и предложили сыграть в игру, в ходе которой один из игроков получал право произвольным образом разделить сумму денег, а второй имел право согласиться или отказаться от предложенной части. Если второй человек отказывался, то все деньги сгорали.

Оказалось, что люди, получавшие полезные бактерии для кишечника, чаще действовали менее рационально и не соглашались на несправедливый раздел денег по сравнению с группой плацебо.

Исследователи также наблюдали резкое падение уровня тирозина у тех, кто принимал пробиоитки и пребиотики. Тирозин — предшественник нейромедиатора дофамина, связанного с механизмами вознаграждения мозга.

По словам ученых, это может объяснить механизм воздействия кишечных микробов на принимаемые человеком решения.

Ранее микробиологи выяснили, что кишечные микробы могут работать как запасная печень.