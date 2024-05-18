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«Байер» установил рекорд бундеслиги, завершив чемпионат без поражений

«Байер» стал первым клубе бундеслиги, который завершил чемпионат без поражений

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Alberto Lingria/Reuters

Леверкузенский «Байер» стал первым клубом в истории бундеслиги, которому удалось завершить чемпионат без поражений.

В матче заключительного тура «Байер» обыграл со счетом 2:1 «Аугсбург».

В составе победителей точными ударами отметились Виктор Бонифасе и Роберт Андрих. За «Аугсбург» отличился Мерт Кемюр.

«Байер» досрочно стал чемпионом Германии. Второе место в турнире занял «Штутгарт». «Бавария» завершила сезон на третьей строчке.

Также «Байер» вышел в финал Лиги Европы. В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Байер» сыграл со счетом 2:2 с итальянской «Ромой». По сумме двух матчей «Байер» победил со счетом 4:2. В решающем матче «Байер» сыграет с итальянской «Аталантой», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил, что история «Байера» удивляет весь мир.

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