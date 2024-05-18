Ученые назвали опасные для людей последствия солнечных бурь

Необычайно мощные вспышки на Солнце вызывают не только красочные полярные сияния на Земле, но и несут непосредственную угрозу ее жителям. Об этом рассказали эксперты Европейского космического агентства (ЕКА), сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информационного агентства Agence France-Presse (AFP).

По словам специалистов, негативный эффект для здоровья от геомагнитных бурь связан с солнечной радиацией, обрушивающейся на нашу планету во время выбросов на звезде. Хотя Земля защищена магнитным полем, потоки энергии могут быть опасны для находящихся на орбите экипажей космических станций.

Кроме того, во время мощных солнечных бурь радиация может пройти сквозь фюзеляж самолетов, чьи маршруты пролегают вблизи Северного полюса. Из-за этого авиакомпании иногда корректируют движение авиалайнеров, чтобы облететь небезопасные районы.

Наряду с этим геомагнитные бури выводят из строя спутники и электросети, перегружая электронные системы сильным зарядом напряжения и тока. Это может привести к масштабным сбоям в работе связи, навигации и электроснабжения. В 2003 году вспышки на Солнце вызывали продолжительные отключения электроэнергии в Швеции.

Представители ЕКА добавили, что высокая вероятность сильных солнечных штормов сохранится до конца следующего года, поскольку наша звезда лишь приближается к пику активности своего 11-летнего цикла.

Ранее ученые назвали наиболее уязвимые группы людей перед воздействием магнитных бурь.