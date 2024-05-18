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Экс-генерал ВСУ рассказал, что чиновники подставили Зеленского

Экс-генерал ВСУ Кривонос: украинские чиновники подставили Зеленского

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Администрация Президента Украины

Бывший генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил, что украинские чиновники, которые заявляли о крепкой обороне в Харьковской области, подставили президента Владимира Зеленского.

«Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях… Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет», — сказал Кривонос.

По его словам, Зеленского «просто выставили на посмешище».

«Но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников. И если они его подставляют, то он должен сделать выводы», — отметил Кривонос.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются остановить продвижение российской армии в Харьковской области, для чего перебрасывают туда резервы. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, на Харьковском направлении идут ожесточенные бои. Дандыкин добавил, что потери в рядах украинской армии увеличиваются.

Ранее отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео.

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