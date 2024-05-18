В Чечне назвали «мошенниками» правозащитников, которые помогли девушке сбежать от родных

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что назвал мошенниками правозащитников, которые помогли Лие Заурбековой. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Солтаев заявил, что «псевдоправозащитники не перестают использовать Чечню и весь Северный Кавказ в своих грязных целях».

По его словам, правозащитные организации, которые занимаются помощью девушкам, страдающим от домашнего насилия в семье, выполняют «совершенно другие задачи, нежели правозащитные», а все заявления о злоупотреблениях в семье — это «ложь и провокации».

«Не вызывает сомнения, что всякого рода кризисные группы и иностранные агенты со своими шпионскими играми — это инструменты, нужные для глобальных мировых задач», — подчеркнул уполномоченный по правам человека в регионе.

При этом он выразил убежденность, что ущемления дочерей «очень строго осудили бы в чеченском обществе». По его словам, осуждение было бы настолько строгим, что «на это вряд ли пошли бы в чеченской семье».

До этого депутат Государственной думы из Чечни Адам Делимханов пообещал, что Заурбекову вернут родственникам.

Накануне вечером чеченская семья окружила отдел полиции в районе Нагатино-Садовники, где искала помощи 19-летняя Лия Заурбекова. Когда девушка увидела на улице в Москве своего отца, она вызвала полицию. Родственники объявили Заурбекову в розыск как несовершеннолетнюю и хотели забрать домой.

Правозащитная организация «Марем» опубликовала ролик, на котором девушка заявила, что ушла из семьи добровольно и опасается того, что ее родственники могут сделать после ее выхода из полицейского участка.

Позднее член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева подтвердила «Газете.Ru», что чеченка Лия Заурбекова покинула страну, однако ей грозит опасность.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».