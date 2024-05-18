«Зрителя под машиной протащило»: очевидица рассказала, как водитель въехал в толпу на ралли в Ленобласти

В Ленинградской области на соревнованиях по ралли гоночный автомобиль влетел в толпу. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица произошедшего Александра, ДТП произошло из-за того, что машина, которой не хватило скорости на повороте, зацепила кочку и отлетела в людей. По ее словам, один из зрителей упал, а второго «протащило под машиной».

«Мы стояли напротив, в пяти метрах от нас стояли эти зрители — мужчина взрослый и парень помоложе. Они стояли на небольшом пригорочке, остальные зрители были за ленточкой, но там тоже опасное место. В прошлом году туда приезжала уже машина в стандартном зачете, стул сбивала. Мы знаем, что там опасно стоять. Стояли напротив на горочке и за этим всем наблюдали. Ленточка была натянута именно в том месте, куда машина в прошлом году приезжала, а мужчина стоял чуть поодаль. Машина пилота, который сбил человека, поворачивала налево. Поставилась влево, начала делать перекладку направо, и скорости, мощи не хватило, потому что он ехал достаточно медленно для гоночной машины. Он цепляет колесом кочку и его тащит прям на зрителя. Один человек по касательной задет был, который сальто крутанул, упал, у него сотрясение мозга. Другого под машиной протащило и выкинуло на пять метров дальше. Сама машина уехала еще дальше — в кювет, в кусты», — сказала она.

Александра уточнила, что пострадавший после случившегося был в сознании, несмотря на множественные переломы, однако позднее его сын сообщил, что мужчина скончался в реанимации.

«Сразу начали оказывать первую помощь, вызвали «скорую», остановили следующую машину. Приехала скорая помощь, мужчине надели шину на шею, положили его на носилки, перенесли в машину. Там пытались оказать первую помощь ему, какую могли, не хватало, видимо, средств медицинских, они вызвали еще дополнительно несколько экипажей скорой помощи. Приехали три машины, ДПС начали осматривать все, приехала представительница организатора. Начали перекладывать пострадавшего в другую карету, где было необходимое медицинское оборудование. Наложили ему две шины, у него были сломаны две ноги, одна рука в плохом состоянии была, висела практически, ребра, видимо, внутренние органы были повреждены. Но он был в сознании, общался, был сын на месте его. Нас попросили всех оттуда уйти. Забрали его в больницу, и потом его сын отписался, что отец скончался в реанимации, не перенес операцию из-за множественных переломов», — добавила она.

Женщина подчеркнула, что водитель гоночного автомобиля после ДТП был в шоке, но признал свою вину.

«Я первым делом побежала к водителю, чтобы взять табличку SOS, показать. Открыла дверь — водитель в шоковом состоянии сидел, не выходил, спросил, как самочувствие сбитого пострадавшего. Когда приехала скорая помощь, он вышел в шоковом состоянии, вину полностью начал признавать, что он во всем виноват, хотя тут двоякая ситуация. У нас знакомый есть на месте, где разбирались ДПС. Он сказал, что в наручники его заковали, посадили пилота в машину ДПС и повезли в следственный комитет выяснять подробности», — пояснила она.

18 мая Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что на «Кубке Ленобласти по ралли» в районе поселка Мельниково Приозерского района гоночная машина влетела в толпу зрителей. На опубликованных каналом кадрах видно, что машину занесло на повороте, после чего к месту происшествия начали сбегаться зрители.

Позднее в Следственном комитете заявили, что по факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее в подмосковном городе Королеве девушка-водитель на автомобиле каршеринга врезалась в пять припаркованных машин.