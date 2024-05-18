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Сломавший 38 костей Джереми Реннер заявил, что засыпает на съемках

После ДТП с актером Джереми Реннером обращаются на съемках как с ребенком

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jeremyrenner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Джереми Реннер, сломавший 38 костей в ДТП со снегоуборочной машиной, рассказал, как травмы отразились на его работоспособности. Его цитирует издание Los Angeles Times.

53-летний звезда «Мстителей» вернулся к съемкам в сериале «Мэр Кингстауна» и понял, что ему нужно смириться со своим новым состоянием.

«Я пытаюсь заставить зрителей поверить в мою игру, хотя сам еще заново учусь ходить, ставить одну ногу перед другой и не падать в агонии. Я делаю это, чтобы снова найти свое место на этой планете», — говорит он.

По словам Реннера, в первую неделю съемок он засыпал между дублями.

«Я работал слишком усердно, по многу часов и дней подряд. Я хочу делать все, но что я действительно могу делать — совсем другое дело», — размышляет артист.

Теперь, по признанию звезды, на съемках с ним обращаются как с ребенком — к нему применяют мягкие правила графика, рассчитанные на детей-актеров.

В январе 2023 года Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. Недавно стало известно, что после инцидента Реннер впадал в кому.

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