В Приморском районе Петербурга горит промпредприятие

В Приморском районе Санкт-Петербурга горит промышленное предприятие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Площадь пожара оценивалась в 100 кв. м. Сообщается, что в результате возгорания никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарные.
По данным МЧС, пожар произошел на улице Автобусной.
«По уточненной информации в железобетонном размером 70х72 метра, высотой 10 метров здании цеха для хранения полиэтилена происходит горение на площади 400 кв. метров», — сообщает ведомство.
Отмечается, что пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. К борьбе с огнем привлечены семь единиц техники и 30 человек.
Перед этим в Военной академии связи в Санкт-Петербурге взорвался боеприпас.
До этого в Выборгском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар.
Ранее в Санкт-Петербурге дворник взобрался по трубе и спас девушек от пожара.