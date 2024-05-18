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В Приморском районе Петербурга горит промпредприятие

МЧС: в Петербурге начался пожар площадью 400 кв. м на промышленном объекте

В Приморском районе Санкт-Петербурга горит промышленное предприятие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Площадь пожара оценивалась в 100 кв. м. Сообщается, что в результате возгорания никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарные.

По данным МЧС, пожар произошел на улице Автобусной.

«По уточненной информации в железобетонном размером 70х72 метра, высотой 10 метров здании цеха для хранения полиэтилена происходит горение на площади 400 кв. метров», — сообщает ведомство.

Отмечается, что пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. К борьбе с огнем привлечены семь единиц техники и 30 человек.

Перед этим в Военной академии связи в Санкт-Петербурге взорвался боеприпас.

До этого в Выборгском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник взобрался по трубе и спас девушек от пожара.

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