Из-за отсутствия ротации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) среди украинских военных растет негодование. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«В условиях, когда конца военных действий не видно, армия Украины испытывает трудности с набором личного состава, а бойцы все больше истощаются и злятся на отсутствие ротации», — говорится в статье издания.

Там указано, что некоторые из бойцов ВСУ находятся на передовой уже более двух лет без возможности демобилизации. По данным издания, согласно новому украинскому закону о мобилизации, на Украине снижен призывной возраст и увеличено наказания для тех, кто уклоняется от призыва.

При этом власти отказались от идеи предоставить солдатам, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизации, пишут авторы статьи. Они приводят слова Зеленского, который заявил, что Украина «играет в долгую игру», в то время как ее союзники надеются на скорое окончание конфликта.

До этого испанское издание El Pais писало, что Украина была вынуждена проводить жесткую мобилизацию из-за падения морального духа среди населения. В публикации отмечалось, что проблемы с поиском новых солдат являются результатом усталости украинцев.

Ранее в США рассказали о тысячах плывущих с Украины в Румынию уклонистов.