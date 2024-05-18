Найден новый способ обратить вспять возрастное снижение памяти и внимания

Ученые из Университета науки и технологий Китая (USTC) обнаружили, что блокировка аномального накопления малой РНК под названием Glu-5 'tsRNA-CTC в мозге препятствует развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Ученые объяснили, что старение мозга — неизбежный естественный процесс, сопровождающийся снижением когнитивных функций. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной слабоумия у пожилых людей. При этом заболевание часто бывает связано с митохондриальной дисфункцией — неправильной работой «энергетических станций» клеток.

В ходе исследований на мышах ученые обнаружили, что по мере старения в организме может запускаться цепочка молекулярных реакций, в конечном итоге приводящих к накоплению в мозге малых молекул РНК под названием Glu-5 'tsRNA-CTC в митохондриях глутаминергических нейронов (составляющих большинство нервных цепей). Это ускоряет патологические процессы старения мозга и провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Ученые также обнаружили, что искусственное снижение уровня Glu-5 'tsRNA-CTC может защитить мозг от нежелательных возрастных изменений, таких как деградация синаптической структуры и памяти. Введение в мозг пожилых мышей антисмысловых олигонуклеотидов (модифицированных фрагментов ДНК, которые могут нарушать транскрипцию нежелательных молекул РНК) обратило вспять снижение у них внимания и памяти. Предполагается, что аналогичные методы терапии могут отсрочить снижение когнитивных способностей и у людей.

Ранее ученые выяснили, что воспаление мозга необходимо для работы памяти.