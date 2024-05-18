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Республиканцы хотят заменить спикера палаты представителей Джонсона

Axios: республиканцы хотят заменить Джонсона, несмотря на его поддержку Трампом

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J. Scott Applewhite/AP

Представители Республиканской партии в конгрессе Соединенных Штатов планируют заменить действующего спикера палаты представителей Майка Джонсона на посту лидера партии после ноябрьских выборов в Капитолий, несмотря на поддержку его кандидатуры со стороны экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что одним из претендентов на роль спикера палаты представителей является нынешний руководитель юридического комитета Джим Джордан, который уже занимается негласной подготовкой к выдвижению своей кандидатуры.

В публикации отмечается, что Джонсон все еще пользуется поддержкой Трампа, политики обсуждают бюджетные приоритеты страны, энергетическую и налоговую политику, а также содействие Республиканской партии в конгрессе администрации Трампа в его второй срок главы Белого дома в случае победы на президентских выборах.

До этого нижняя палата конгресса США выступила против отстранения от должности спикера республиканца Майка Джонсона.

Ранее в США спикера палаты представителей Майка Джонсона записали в предатели из-за Украины.

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Выборы в США — 2024
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