В Хабаровском крае зеленая мартышка покусала троих людей

В Хабаровском крае сбежавшая от хозяев зеленая мартышка покусала троих людей. Об этом пишет kp.ru.

Животное недавно видели в районе поселка Мылки неподалеку от города Юности возле Комсомольска-на-Амуре. Сообщается, что мартышка кусает всех желающих ее погладить. Троим пострадавшим сделали уколы от бешенства.

На улицах примата ищут специалисты. Местные жители опасаются нападения животного в ночные часы. Хозяев мартышки уже нашли, но они пока не явились за ней.

До этого в Ангарске неделю не могли найти сбежавшую зеленую мартышку Мартина.

«Мартина взяли с собой, привязали его к дереву. Он сидел в тени, ел листья. Неожиданно раздался звук моторной лодки. Он испугался, отстегнул карабин и бросился в сторону леса. Мы даже опомниться не успели, а его след простыл», — рассказала хозяйка животного.

Очевидцы также сообщали, что до того, как ее нашли, мартышке удавалось украсть еду у собак, также Мартина подкармливали местные жители.

Ранее ученые нашли способ вылечить зеленых мартышек от алкоголизма.