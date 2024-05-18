Польские силовики силой выгнали в Белоруссию пятерых мигрантов

Сотрудники силовых структур Польши избили и выбросили через границу на белорусскую сторону пятерых мигрантов из Сомали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«Польские силовики выбросили на белорусскую территорию пятерых избитых беженцев.<...> Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, белорусские военные оказали иностранным гражданам медицинскую помощь, вызвали скорую и следственную группу.

Отмечается, что прибывшие на место врачи зафиксировали у беженцев травмы конечностей и ссадины. Трое сомалийцев были госпитализированы, остальные переданы следователям для проведения расследования.

Со слов самих пострадавших, они обратились к польским властям за убежищем. Ответом стало избиение с применением специальных средств. Затем избитых мужчин жестко вытолкнули через калитку в ограждении на белорусскую сторону.

18 мая премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал большой проект по укреплению границы страны. По словам главы правительства, Варшава решила инвестировать $2,5 млрд в безопасность республики, прежде всего в восточную границу.

Ранее сообщалось, что Польша модернизирует границу с Белоруссией.