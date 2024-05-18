Фанаты Билли Айлиш вычислили, кому она посвятила песни с нового альбома

Фанаты певицы Билли Айлиш вычислили, кому она посвятила некоторые песни с нового альбома Hit Me Hard And Soft, посвященному в основном личной жизни и интимным открытиям звезды. Об этом пишет Parade.

По мнению поклонников, в открывающей альбом песне «Skinny» (англ. «тощая») Айлиш упомянула своего экс-бойфренда — певца Джесси Рутерфорда, с которым встречалась с октября 2022 года по май 2023 года. В песне она рассказывает, что в 21 год влюбилась в друга и считала, что это хороший знак, но до сих пор плачет, вспоминая об этом времени.

Кроме того, фанаты решили, что Айлиш раскритиковала Рутерфорда в песне «L'Amour De Ma Vie» «фр. «любовь моей жизни»). В ней она рассказывает о партнере, который клялся, что любит ее, но потом разбил ей сердце и сразу же нашел себе другую девушку.

В марте Билли Айлиш получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня — 2024». Статуэтка ей досталась за песню «What Was I Made For?», написанную для фильма «Барби».

Айлиш завоевала второй «Оскар» в своей карьере. В 2022 году она завоевала награду в этой премии с композицией «No Time To Die» для фильма о Джеймсе Бонде.

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