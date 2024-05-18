Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанаты Билли Айлиш вычислили, кому она посвятила песни с нового альбома

Билли Айлиш раскритиковала экс-бойфренда Джесси Рутерфорда в новом альбоме

close
100%
Darkroom, Interscope

Фанаты певицы Билли Айлиш вычислили, кому она посвятила некоторые песни с нового альбома Hit Me Hard And Soft, посвященному в основном личной жизни и интимным открытиям звезды. Об этом пишет Parade.

По мнению поклонников, в открывающей альбом песне «Skinny» (англ. «тощая») Айлиш упомянула своего экс-бойфренда — певца Джесси Рутерфорда, с которым встречалась с октября 2022 года по май 2023 года. В песне она рассказывает, что в 21 год влюбилась в друга и считала, что это хороший знак, но до сих пор плачет, вспоминая об этом времени.

Кроме того, фанаты решили, что Айлиш раскритиковала Рутерфорда в песне «L'Amour De Ma Vie» «фр. «любовь моей жизни»). В ней она рассказывает о партнере, который клялся, что любит ее, но потом разбил ей сердце и сразу же нашел себе другую девушку.

В марте Билли Айлиш получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня — 2024». Статуэтка ей досталась за песню «What Was I Made For?», написанную для фильма «Барби».

Айлиш завоевала второй «Оскар» в своей карьере. В 2022 году она завоевала награду в этой премии с композицией «No Time To Die» для фильма о Джеймсе Бонде.

Ранее Паша Техник рассказал о трудностях в воспитании сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами