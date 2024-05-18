Фьюри оставил послание Усику: я иду за твоим сердцем

Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику, с которым проведет поединок 18 мая, передает Sky Sports.

«Я готов устроить рок-н-ролл. Устрою фейерверк сегодня вечером. Я иду за его сердцем — вот моя цель. Мне нужно его сердце. Его и всей его команды», — сказал Фьюри.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновника переноса оштрафуют на $10 млн из гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Неймар пожелал удачи Фьюри в поединке с Усиком.