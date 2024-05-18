Экс-звезда «Ранеток» рассказала о депрессивных мыслях после распада группы

Певица Нюта на YouTube-шоу Влада Череватого призналась, что ее посещали мысли о том, чтобы наложить на себя руки, из-за распада «Ранеток».

«Там, то одна сначала ушла, потом вторая забеременела. Вот и мы за это время не смогли заработать так, чтобы могли какую-то подушку безопасности сделать. Поэтому, естественно, на этом фоне начались прям и срывы и скандалы», — вспомнила Нюта.

По словам девушки, после распада коллектива она чувствовала себя невостребованной, из-за этого ей приходилось просить у друзей устроить ее на стабильную и оплачиваемую работу. Нюта призналась, что работала визажистом, а также учила детей играть на барабанах. Она отметила, что после распада «Ранеток» ее посещали тяжелые депрессивные мысли.

«После группы было очень тяжелое время. Самое, наверное, тяжелое. И там разные мысли были, в том числе и такие», — резюмировала Нюта.

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