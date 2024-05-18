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Звезда «Голоса» Бубнар впервые появился на телевидении после избиения пылесосом

Певец Ладислав Бубнар появился на шоу Малахова после избиения пылесосом

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ladislav_bubnar_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Ладислав Бубнар появился на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» после избиения пылесосом.

Программа была посвящена детским песням, Бубнар выступил на телешоу, однако о драке с товарищем речи не было. Певец рассказал, что начал работать с детьми: сейчас под его наставничеством уже 25 детей, которых артист учит музыке. Это первое появление Бубнара на телевидении после драки.

Менеджер Ладислава Бубнара Алиса признавалась, что артиста избил знакомый в Москве из-за обиды. Она рассказала, что звезда «Голоса» помог своему приятелю открыть спа-салон. Он арендовал помещение, однако затем перестал поддерживать бизнес. По словам девушки, тогда обидевшийся друг ворвался в вокальный кабинет Бубнара и ударил его. Алиса заявила, что артист поскользнулся от удара, потеряв сознание, а приятель продолжил избивать его ногами.

По данным СМИ, у артиста была пробита голова. Он находился в тяжелом состоянии, но на амбулаторном лечении. В то же время по данным Telegram-канала Mash, врачи диагностировали исполнителю ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. Бубнара отпустили домой после оказания первой помощи.

Ранее сломавший 38 костей Джереми Реннер заявил, что засыпает на съемках.

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