Звезда «Голоса» Бубнар впервые появился на телевидении после избиения пылесосом

Певец Ладислав Бубнар появился на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» после избиения пылесосом.

Программа была посвящена детским песням, Бубнар выступил на телешоу, однако о драке с товарищем речи не было. Певец рассказал, что начал работать с детьми: сейчас под его наставничеством уже 25 детей, которых артист учит музыке. Это первое появление Бубнара на телевидении после драки.

Менеджер Ладислава Бубнара Алиса признавалась, что артиста избил знакомый в Москве из-за обиды. Она рассказала, что звезда «Голоса» помог своему приятелю открыть спа-салон. Он арендовал помещение, однако затем перестал поддерживать бизнес. По словам девушки, тогда обидевшийся друг ворвался в вокальный кабинет Бубнара и ударил его. Алиса заявила, что артист поскользнулся от удара, потеряв сознание, а приятель продолжил избивать его ногами.

По данным СМИ, у артиста была пробита голова. Он находился в тяжелом состоянии, но на амбулаторном лечении. В то же время по данным Telegram-канала Mash, врачи диагностировали исполнителю ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. Бубнара отпустили домой после оказания первой помощи.

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