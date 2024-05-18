Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал об усилиях ВСУ по сдерживанию ВС РФ в Харьковской области

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ перебрасывают десятки батальонов под Харьков

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются остановить продвижение российской армии в Харьковской области, для чего перебрасывают туда резервы. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью с «Лентой.ру».

«Насколько мне известно, сейчас киевский режим перебрасывает резервы с различных участков фронта. Кто-то говорит о 27 батальонах, кто-то — о 50. То есть выгребают резервы и направляют туда», — пояснил эксперт.

По его словам, на Харьковском направлении идут ожесточенные бои. Дандыкин добавил, что потери в рядах украинской армии увеличиваются.

Российские военные продолжают продвигаться вперед, забирая под контроль населенные пункты, резюмировал капитан первого ранга запаса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений. На такой шаг, по словам украинского лидера, командованию пришлось пойти из-за сложной обстановки.

Ранее отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами