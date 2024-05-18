Военный эксперт рассказал об усилиях ВСУ по сдерживанию ВС РФ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются остановить продвижение российской армии в Харьковской области, для чего перебрасывают туда резервы. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью с «Лентой.ру».

«Насколько мне известно, сейчас киевский режим перебрасывает резервы с различных участков фронта. Кто-то говорит о 27 батальонах, кто-то — о 50. То есть выгребают резервы и направляют туда», — пояснил эксперт.

По его словам, на Харьковском направлении идут ожесточенные бои. Дандыкин добавил, что потери в рядах украинской армии увеличиваются.

Российские военные продолжают продвигаться вперед, забирая под контроль населенные пункты, резюмировал капитан первого ранга запаса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений. На такой шаг, по словам украинского лидера, командованию пришлось пойти из-за сложной обстановки.

Ранее отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео.