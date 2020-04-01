Роспотребнадзор предписал россиянам держать дистанцию друг от друга не менее метра

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому гражданам необходимо соблюдать дистанцию при нахождении в местах скопления людей и общественном транспорте. Документ появился на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что россияне не должны приближаться друг к другу ближе, чем на 1 метр, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Исключением является такси.

«Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1 метра» — говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 1 апреля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил пять новых мер по предотвращению масштабного и быстрого распространения коронавируса в городе. Одной из меры была указана обязательная истанция между людьми — не менее 1,5 метров.

По последним данным, в России заразились вирусом более 2,3 тыс. человек, при этом вылечились 121 человека, а умерли — 23.

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