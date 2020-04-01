В Москве в среду ожидается до +5°С
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В Москве и Подмосковье в среду, 1 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на сайте Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, днем в Москве будет от +3 до +5°С, ночью температура опустится до -1°С.
В Московской области днем ожидается до +5°С, а в ночь похолодает до -4°С.
Местами в столичном регионе будет небольшой дождь и ветер с порывами до 17 м/с.
Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
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