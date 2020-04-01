В Москве в среду ожидается до +5°С

<img src="//img.gazeta.ru/files3/315/13003315/RIAN_6195668.HR-pic905-895x505-26043.jpg">

В Москве и Подмосковье в среду, 1 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, днем в Москве будет от +3 до +5°С, ночью температура опустится до -1°С.

В Московской области днем ожидается до +5°С, а в ночь похолодает до -4°С.

Местами в столичном регионе будет небольшой дождь и ветер с порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ночь на 1 апреля станет самой холодной в Москве

— Весенняя погода вернется в Москву к 1 апреля

— В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель