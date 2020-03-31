В Саратовской области введут пропуска для контроля за перемещением граждан
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В Саратовской области введут пропускную систему на время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Организации, работа которых разрешена в период карантина, выдадут специальные пропуска своим сотрудникам. Эти документы позволят работающим гражданам передвигаться по области.
Данные меры начнут действовать со 2 апреля 2020 года.
Ранее в Саратовской области был введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона запрещено покидать дома без особой необходимости.
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