Крым из-за COVID-19 приостановил автобусное сообщение с другими регионами

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Министерство транспорта Крыма из-за коронавируса приняло решение временно прекратить пассажирское автобусное сообщение с другими российскими регионами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, речь идет о приостановке продажи билетов на автобусы, следующие в сторону Краснодарского края и Севастополя.

«В работе общественного транспорта на территории Республики Крым произойдут существенные изменения», — указано в сообщении ведомства.

Как стало известно, изменения введены на период с 31 марта по 14 апреля.

Отмечается, что перевозки по маршрутам междугороднего и пригородного сообщения будут выполняться согласно установленным графиками движения по фактическому пассажиропотоку.