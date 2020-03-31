Крым из-за COVID-19 приостановил автобусное сообщение с другими регионами
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Министерство транспорта Крыма из-за коронавируса приняло решение временно прекратить пассажирское автобусное сообщение с другими российскими регионами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, речь идет о приостановке продажи билетов на автобусы, следующие в сторону Краснодарского края и Севастополя.
«В работе общественного транспорта на территории Республики Крым произойдут существенные изменения», — указано в сообщении ведомства.
Как стало известно, изменения введены на период с 31 марта по 14 апреля.
Отмечается, что перевозки по маршрутам междугороднего и пригородного сообщения будут выполняться согласно установленным графиками движения по фактическому пассажиропотоку.