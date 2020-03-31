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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила о «самом ходовом пропуске» во время карантина в российских городах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время заседания Совфеда представитель от Карачаево-Черкессии Ахмет Салпагаров поинтересовался, как сотрудникам непрерывных производств, которым нужно ездить на работу, избежать наказания за нарушение карантина. Он также спросил, будут ли им выданы специальные пропуска для этого.

«Уже пошли в народе шутки, что лучшим пропуском будет купюра в пять тысяч рублей», — ответила на это Матвиенко.

После этого находящиеся в зале сенаторы рассмеялись.