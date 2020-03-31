Московские СИЗО прекратили прием обвиняемых и подозреваемых из-за коронавируса

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавирусной инфекции временно прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро УФСИН.

Отмечается, что из-за сложившейся ситуации с 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах в Москве введен режим особых условий.

Так, прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в СИЗО-7 (улица Верхние Поля).

Кроме того, запрещены посылки и передачи, также будет приостановлен вывоз заключенных на судебно-следственные действия.

«Устанавливается запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей», — говорится в пресс-релизе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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