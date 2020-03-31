Минобрнауки не планирует отмену экзаменов из-за пандемии COVID-19

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Министерство образования и науки России не рассматривает возможность отмены экзаменов в вузах в связи с распространением пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Валерия Фалькова.

«Мы для себя в качестве рабочего сценария такое не рассматриваем», — заявил Фальков.

Ранее министерство перенесло дату сдачи ЕГЭ на начало июня, вступительные экзамены также сдвинуты на более поздний срок.

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