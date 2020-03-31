Вступительные экзамены в вузы будут перенесены из-за коронавируса

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Минобрнауки решило перенести вступительные экзамены в вузы из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Фальков уточнил, что сроки будут меняться в зависимости от переносов ЕГЭ. Также он добавил, что хотелось бы зачислить поступивших во второй половине августа, чтобы начать учебный год с 1-го сентября.

Ранее учебные заведения перешли на «удаленку». Также стало известно о переносе ЕГЭ.

В России коронавирусом болеют 1837 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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