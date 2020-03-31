Около 30% жителей Москвы и Подмосковья боятся поправиться за время карантина

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Около 30% жителей Москвы и Московской области опасаются, что наберут лишний вес за время карантина по коронавирусу, так как в этот период закрыты спортивные центры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса «Спорт Mail.ru».

Так, 28% респондентов боятся набрать на карантине лишний вес, 26% — беспокоятся за тонус мышц, 21% считает, что могут потерять мышечную массу.

При этом 38% жителей столицы и области положительно отреагировали на закрытие спортивных центров. 20% опрошенных уверены, что риск заражения вирусом в таких местах велик. Однако 37% респондентов отнеслись к новости отрицательно, посчитав, что такие ограничения чересчур строги.

Опрос проводился с 23 по 26 марта, в нем приняли участие более 5,1 тысячи пользователей проекта «Спорт Mail.ru».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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