Карантин в Италии продлится минимум до 12 апреля
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Ограничительные меры, введенные в Италии в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, продлятся минимум до 12 апреля, заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы итальянского минздрава, научно-технический комитет обсуждает продление карантина как минимум до Пасхи, которую католики отмечают 12 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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