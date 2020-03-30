Первая смерть после заражения коронавирусом подтверждена в Подмосковье

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Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Московской области, сообщает областной оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.

В Подмосковье скончалась 65-летняя пациентка, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, сказано в сообщении. Отмечается, что женщина страдала от сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Причиной смерти стали осложнения, связанные с обострением хронических болезней пациентки, сообщает оперштаб.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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