Первая смерть после заражения коронавирусом подтверждена в Подмосковье
Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Московской области, сообщает областной оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.
В Подмосковье скончалась 65-летняя пациентка, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, сказано в сообщении. Отмечается, что женщина страдала от сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Причиной смерти стали осложнения, связанные с обострением хронических болезней пациентки, сообщает оперштаб.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.
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