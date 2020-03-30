Более 3 тысяч человек скончались после заражения коронавирусом во Франции

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Число жертв коронавируса во Франции превысило 3 тыс. за все время пандемии, заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. Об этом сообщает РИА «Новости».

За минувшие сутки скончались более 400 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа, общее число летальных исходов составляет 3024, отметил Саломон. Он добавил, что всего на территории Франции подтверждено 44 550 случаев заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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