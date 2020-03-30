Во Владимирской области скончался мужчина с коронавирусом

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В больнице Коврова Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве рассказали, что у пациента была пневмония, но при обследовании у него выявили и COVID-19.

Там отметили, что точную причину смерти можно будет назвать по итогам исследования патологоанатома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.