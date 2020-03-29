Въезд на остров Пхукет ограничат с моря и суши
Власти провинции Пхукет приняли решение об ограничении въезда на территорию острова с суши и моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора провинции.
Документ также был направлен в российское консульство.
Запрет вступит в силу с понедельника, 30 марта, и продлится до 30 апреля.
Ограничения на въезд-выезд не будут распространяться на авиатранспортное сообщение, а также необходимые транспортные и почтовые перевозки.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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