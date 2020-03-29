Число переведенных в реанимацию пациентов Коммунарки растет

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В столице растет число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 пациентов Коммунарки, которые были переведены в реанимацию. Об этом в Facebook рассказал главврач клиники Денис Проценко.

Он отметил, что в реанимации в московской больнице находятся 17 человек, среди которых шестеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Видим ежедневный прирост реанимационных пациентов. И первые «нетипичные» выводы — высокий удельный вес ИВЛ среди пациентов моложе 40 лет», — уточнил Проценко.

Главврач добавил, что большинство людей в критическом состоянии пребывают в положении на животе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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