В МИД РФ оценили «обвинительный тон» США к Китаю в вопросе о пандемии коронавируса

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Источник из Министерства иностранных дел России оценил «обвинительные» заявления Вашингтона в адрес Пекина в рамках дискуссий о пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия не имеет сведений об источнике распространения заболевания. Собеседник агентства также отметил, что перенос заболевания из одного места в другое является делом пары часов в условиях глобализации мира.

Источник из ведомства выразил мнение, что «обвинительный тон» американской стороны вызывает недоумение, поскольку США являются одной из главных движущих сил процесса глобализации.

«Теперь, наверное, можно пенять только на самих себя, что не подумали о побочном негативном эффекте», — заключил собеседник.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.