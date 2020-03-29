В Москве используют «громкую связь» для призыва оставаться дома

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Машины с установленными на них громкоговорителями передвигаются по Москве и транслируют призыв оставаться дома, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, машины можно заметить у Патриарших прудов в центре города. Установленные на транспортных средствах репродукторы проигрывают объявление, призывающие жителей столицы ограничить пребывание на огороженных территориях и избегать прогулок в местах скопления людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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