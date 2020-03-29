Число заболевших коронавирусом в России возросло до 1534

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За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Из них 197 выявлены в Москве, 27 — в Московской области. Среди новых заболевших в Москве 32 человека старше 65 лет и 13 детей.

За последние сутки выздоровели 15 человек, умерли — 4.

Таким образом, общее число заболевших в стране на сегодняшний день составляет 1 534, количество вылечившихся — 64, летальных исходов — 11.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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