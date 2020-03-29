Спасатели потушили крупный природный пожар в Красноярском крае

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Крупный природный пожар в Минусинском районе Красноярского края был потушен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

«Пожар ликвидирован в 8.30», — сказано в сообщении.

Возгорание сухой растительности произошло на площади 700 тысяч квадратных метров. Для населенных пунктов пожар не был опасен.

Ранее стало известно, что одной из причин возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

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