Спасатели потушили крупный природный пожар в Красноярском крае
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Крупный природный пожар в Минусинском районе Красноярского края был потушен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.
«Пожар ликвидирован в 8.30», — сказано в сообщении.
Возгорание сухой растительности произошло на площади 700 тысяч квадратных метров. Для населенных пунктов пожар не был опасен.
Ранее стало известно, что одной из причин возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
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